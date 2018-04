DEL: München muss auf Lauridsen verzichten

München (SID) - Titelverteidiger Red Bull München muss bis zum Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Verteidiger Markus Lauridsen verzichten. Im vierten Spiel des Play-off-Halbfinals gegen die Adler Mannheim hatte der 27-Jährige durch einen Stockschlag des Olympia-Zweiten Matthias Plachta einen Fingerbruch erlitten. Wie die Münchner am Donnerstag vermeldeten, muss der dänische Nationalspieler nach seiner Operation am Montag voraussichtlich sechs Wochen pausieren.

Fingerbruch: Däne Lauridsen fällt bei Red Bull aus © SID

Der Mannheimer Nationalspieler Plachta war bei der 3:6-Niederlage gegen die Bayern negativ aufgefallen, als er zunächst Lauridsen auf die Hand geschlagen und dessen Teamkollegen Maximilian Kastner später den Schläger in den Bauch gestoßen hatte. Eine Woche zuvor war Plachta selbst mit einem Check gegen den Kopf brutal niedergestreckt worden.

Mit seinem "Doppelschlag" entschied der Stürmer das Spiel nun unfreiwillig: Die Gäste nutzten die fünfminütige Überzahl um den Spielstand zu drehen. München baute damit seinen Vorsprung in der best-of-seven-Serie auf 3:1 aus und ist noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt.