DEL: München siegt und verschärft Nürnbergs Krise

Köln (SID) - Titelkandidat Red Bull München hat seine kleine Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet und die Nürnberg Ice Tigers noch tiefer in die Krise geschossen. Der Ex-Meister siegte mit 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) bei den Franken und sicherte sich nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen Dreier.

Mannheim siegte mit 2:1 gegen Augsburg © SID

Für Nürnberg war es bereits die sechste Pleite in Folge, mit acht Punkten sind die Ice Tigers Schlusslicht der Gruppe Süd. Nationalspieler Patrick Hager (15.), Andrew MacWilliam (23.), Zachary Redmond (39.) und John Peterka (47.) trafen für München. Eric Cornel (41.) und Brett Pollock (50./60.) gelangen die Tore für die Gastgeber.