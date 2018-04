DEL: München steht nach Kantersieg erneut im Finale

Mannheim (SID) - Meister Red Bull München steht nach einer Demonstration der Stärke erneut im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Mannschaft von Trainer Don Jackson überrollte die Adler Mannheim am Freitag im fünften Halbfinalspiel mit 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) und entschied die Serie mit 4:1 für sich. Der Finalgegner der Münchner wird im zweiten Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und den Nürnberg Ice Tigers ermittelt.

Der amtierende Meister schlug Mannheim souverän mit 5:0 © SID

Mads Christensen (1.), Andreas Eder (13.) und Dominik Kahun (19.) brachten den Titelverteidiger vor 6.142 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eissportzentrum schon in den ersten 20 Minuten deutlich in Führung, in dieser Phase fanden die Adler überhaupt nicht ins Spiel.

Im zweiten Drittel wirkten die Gäste dann zwar etwas präsenter, doch München zeigte sich effektiv vor dem Tor: Keith Aulie (25.) und Keith Aucoin (30.) erhöhten auf 5:0 und sorgten schon vor dem Schlussabschnitt für die Vorentscheidung.