DEL: Nationalspieler Pietta und Müller verlassen die Krefeld Pinguine

Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen künftig ohne die Stürmer Daniel Pietta, Marcel Müller und Mathias Trettenes auskommen. Die beiden deutschen Nationalspieler Pietta und Müller wechseln mit sofortiger Wirkung in die zweite schwedische Liga zu Leksands IF. Das gaben die Krefelder am Freitag nach dem 2:4 gegen die Nürnberg Ice Tigers bekannt.

Daniel Pietta verlässt Krefeld in Richtung Schweden © SID

Der norwegische Nationalspieler Trettenes, der für sein Heimatland auch an den Olympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea teilnimmt, steht ebenfalls ab Samstag beim norwegischen Erstligisten und amtierenden Meister Stavanger Oilers unter Vertrag. Gegen Nürnberg war er am Freitagabend noch als Torschütze erfolgreich.

"Die drei Spieler sind auf die Krefeld Pinguine zugekommen und haben um Freigabe gebeten. Diese haben wir vor allem auch im Hinblick auf die internationalen Ambitionen erteilt", sagte Krefelds Sportdirektor Matthias Roos.