DEL: Nürnberg gleicht Serie gegen Berlin aus

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers haben im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den wichtigen Ausgleich erkämpft. Die Nürnberger siegten am Mittwoch gegen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) und glichen in der best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Spiel fünf findet am Freitag (19.15 Uhr) in Berlin statt.

Nürnberg feiert einen klaren Heimerfolg gegen Berlin © SID

Der kanadische Stürmer Dane Fox (7.), Marius Möchel (46.), Olympia-Silbermedaillist Leonhard Pföderl (52.) und John Mitchell (56.) trafen für die Gastgeber zum Sieg. Berlins Louis-Marc Aubry (42.) glich mit seinem vierten Tor in dieser Halbfinal-Serie zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Die beiden Partien zuvor waren jeweils erst in der Verlängerung entschieden worden. Die Eisbären hatten vor der Play-off-Serie alle vier Saisonduelle gegen die Ice Tigers verloren.