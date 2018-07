DEL: Nürnberg verlängert mit Tom Gilbert

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Verteidiger Tom Gilbert um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Das teilten die Franken am Dienstag mit. Der 35-Jährige war vor der vergangenen Saison von den Hershey Bears aus der American Hockey League (AHL) nach Nünberg gewechselt. Zuvor absolvierte er 672 Einsätze in der höchsten nordamerikanischen Profiliga NHL.

Ice Tigers verlängern den Vertrag mit Tom Gilbert © SID

In seiner ersten DEL-Saison erzielte Gilbert ein Tor und gab 17 Assists in 61 Spielen. In den Play-offs war er mit sieben Assists bester Vorlagengeber seines Teams. Im Halbfinale waren die Ice Tigers an den Eisbären Berlin gescheitert.