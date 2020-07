DEL: Panther-Chefcoach Tuomie bleibt in Augsburg

Köln (SID) - Eishockey-Erstligist Augsburger Panther hat den Vertrag mit Trainer Tray Tuomie um ein Jahr bis 2021 verlängert. "Die Corona-Pandemie hat Tray die Chance geraubt, mit erfolgreichen Play-offs Werbung in eigener Sache zu betreiben", sagte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl in einer Mitteilung des Vizemeisters von 2010: "Umso wichtiger ist es uns nun, auf und neben dem Eis für Konstanz zu sorgen."

Tray Tuomie verlängert in Augsburg bis 2021 © SID

In der wegen der Coronakrise abgebrochenen Saison belegten die Augsburger unter der Führung des gebürtigen US-Amerikaners den zehnten Tabellenplatz. Tuomie (52), der seit fast 30 Jahren als Spieler und Coach in Deutschland aktiv ist, freut sich "auf meine fünfte Saison als Teil der Augsburger Panther, und ich hoffe, dass ich bald wieder mit meinem Team auf dem Eis stehen kann."

Der Startschuss für die Saison 2020/21 soll am 18. September fallen. Ob dann auch wieder Zuschauer in den Arenen zugelassen sind, ist derzeit noch offen. Die Panthers gaben an, dass Tuomie und alle Spieler des Kaders "selbstverständlich" wie von der DEL gefordert auf Teile ihres Gehalts verzichten.