DEL-Play-offs bescheren Sport1 Rekord-Quoten

Köln (SID) - Die Übertragung des ersten Viertelfinals zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat TV-Sender Sport1 eine Rekord-Quote beschert. Beim 4:1-Sieg der Haie schalteten am Mittwoch 250.000 Zuschauer in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren ein. Der entsprechende Zielgruppen-Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. Seit Übertragungsbeginn 2016/17 ist dies ein Bestwert.

Sieg der Kölner Haie beschert Sport1 Rekord-Quote © SID

Im Schnitt verfolgten 420.000 Zuschauer die Partie. 590.000 Zuschauer schalteten in der Spitze ein. Insgesamt verzeichnete Sport1 einen Gesamt-Marktanteil von 1,4 Prozent im Free-TV. Die Werte bedeuten für Sport1 einen Saisonrekord und die zweitbesten Werte seit Übertragungsbeginn in der Vorsaison.

Am Freitag (19.30 Uhr) zeigt Sport1 Spiel zwei zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Am Sonntag (15.00 Uhr) wird die Partie des DEL-Rekordmeisters Eisbären Berlin und Vizemeister Grizzlys Wolfsburg ausgestrahlt.