DEL: Reimer will "stille Helden" der Coronakrise würdigen

Köln (SID) - DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer möchte den "stillen Helden" in der Coronakrise etwas zurückgeben und 100 ausgewählte Personen zum ersten Heimspiel der Nürnberg Ice Tigers in der kommenden Saison einladen. "Selbstlos helfen, sich engagieren und alles geben, um für die anderen da zu sein. Jeder, der in irgendeiner Form hilft, der ist für mich ein stiller Held", schrieb der Angreifer aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Instagram.

Für seine Aktion bittet der Silbermedaillengewinner von 2018 seine Fans um Hilfe. "Ihr könnt mir dabei helfen, diese Helden zu finden und mir Nachrichten mit Vorschlägen an stillehelden@outlook.de schicken", schrieb Reimer. "Egal ob Freunde, Familienmitglieder, Bekannte oder auch ihr selbst." Die Aktion läuft bis Ende Mai.

Die DEL hatte ihre Saison bereits am 10. März für beendet erklärt und damit für ein Novum in der 26-jährigen Geschichte der Liga gesorgt. Ob die kommende Spielzeit mit Zuschauern starten kann, erscheint derzeit allerdings fraglich. Zuletzt hatten mehrere Experten Bedenken geäußert, dass in diesem Jahr noch Sportveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden werden.