DEL-Saison für DEG-Stürmer Niederberger beendet

Düsseldorf (SID) - Jung-Nationalspieler Leon Niederberger wird der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den Rest der Saison fehlen. Der Stürmer hat am Donnerstag gegen die Nürnberg Ice Tigers (1:3) einen Labrum-Abriss in der linken Schulter erlitten. "Diese schwere Kapsel- und Bandverletzung muss in jedem Falle operiert werden", sagte Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker.

Niederberger (r.) wird der DEG lange fehlen © SID

Unmittelbar vor der Verletzung hatte sich die DEG mit Niederberger auf eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2019/20 geeinigt. In der laufenden Spielzeit erzielte der 22-Jährige sieben Tore und bereitete sieben weitere vor.