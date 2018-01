DEL: Saisonaus für Wolfsburgs Stürmer Ohmann

Wolfsburg (SID) - Vizemeister Grizzlys Wolfsburg muss langfristig ohne Stürmer Marcel Ohmann auskommen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, fällt der 26 Jahre alte Neuzugang mit einem Kreuz- und Innenbandriss für die restliche Saison aus. Ohmann hatte sich die Verletzung bereits am vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins (1:3) zugezogen. Er soll in den kommenden Tagen in Köln operiert werden.

Wolfsburg stellt alle Weichen auf Halbfinale © SID

Ohmann war erst im Sommer von den Kölner Haien nach Wolfsburg gewechselt und absolvierte aufgrund einer vorherigen Verletzung erst sieben Spiele für die Grizzlys.