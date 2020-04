DEL: Schweizer Unternehmen Save's AG steigt bei Krefeld ein

Krefeld (SID) - Das Schweizer Unternehmen Save's AG ist neuer Hauptgesellschafter bei den Krefeld Pinguinen. Dies gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekannt, nachdem im Notarvertrag noch vereinbarte Details umgesetzt worden waren. Die Firma mit Sitz in Lugano hatte in der vergangenen Woche 120 der 150 Gesellschaftsanteile übernommen und das DEL-Gründungsmitglied vor einer drohenden Insolvenz bewahrt.

Krefeld Pinguine haben neuen Hauptgesellschafter © SID

Die Interessen des Unternehmens um Vorstand Stefano Ansaldi werden in Krefeld künftig vom früheren Eishockeyprofi Roger Nicholas vertreten. "Unser Interesse gilt nicht nur dem Profiteam sondern auch dem Nachwuchs des KEV, der seit Jahrzehnten zu den Talentschmieden im deutschen Eishockey zählt", sagte der 62 Jahre alte US-Amerikaner: "Der Fokus liegt nun erst einmal darauf die Lizenzunterlagen fristgerecht am 24. Mai bei der DEL einzureichen. Da steht aufgrund der langen Ungewissheit des DEL-Standorts Krefeld noch sehr viel Arbeit an."

Wochenlang hatten die Pinguine um ihre Zukunft als DEL-Standort bangen müssen. Nicholas absolvierte zwischen 1992 und 2004 selbst 214 Bundesligaspiele für Iserlohn, Köln, Frankfurt und Mannheim.