DEL: Schwenningen nach zwei Niederlagen wieder siegreich

Köln (SID) - Nach zwei Niederlagen haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Die Schwarzwälder setzten sich am 11. Spieltag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) durch und festigten in der Südgruppe damit Platz vier.

Travis Turnbull (17.) hatte die Wild Wings in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Eric Cornel (35.) stellten Alexander Weiss (38.) und Johannes Huss (40.) mit einem Doppelschlag die Weichen auf den sechsten Saisonsieg. Nach dem Anschluss durch Oliver Mebus (56.) machte Daniel Pfaffengut in der Schlussminute alles klar.