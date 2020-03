DEL: Sheppard wechselt von Berlin nach Köln

Köln (SID) - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer James Sheppard bis 2022 unter Vertrag genommen. Der 31 Jahre alte Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten Eisbären Berlin in die Domstadt. Sheppard spielte in den abgelaufenen drei Saisons für die Hauptstädter. In 175 DEL-Partien traf er 44-mal und bereitete 78 Tore vor.

Sheppard traf zweimal © SID

"Ich kenne James Sheppard gut aus meiner Zeit in Berlin und freue mich, ihn nächste Saison im Trikot der Kölner Haie begrüßen zu dürfen", sagte Haie-Chefcoach Uwe Krupp. "Er gibt uns Stabilität und Qualität auf der Mittelstürmer-Position. Unsere Mannschaft wird von seiner Erfahrung und Präsenz profitieren."