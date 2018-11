DEL: Spitzenreiter Mannheim baut Siegesserie aus

Köln (SID) - Der siebenmalige Meister Adler Mannheim hat seinen Höhenflug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch am 17. Spieltag fortgesetzt. Der Spitzenreiter setzte sich in eigener Halle gegen die Augsburger Panther 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) durch und führt die Tabelle nach acht Siegen in Serie mit 42 Punkten an. Die Verfolger ERC Ingolstadt (34) und Titelverteidiger Red Bull München (33) können am späteren Sonntag im direkten Duell nachziehen.

Adler Mannheim gewinnen gegen Augsburg mit 4:0 © SID

Die Düsseldorfer EG (33) kletterte durch ein deutliches 7:2 (4:1, 2:0, 1:1) gegen den Tabellenvorletzten Grizzlys Wolfsburg an den Augsburgern (31) vorbei zunächst auf Rang drei. Rekordmeister Eisbären Berlin kam gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings zu einem 5:3 (2:3, 1:0, 2:0) und belegt mit 27 Zählern vorerst den sechsten Tabellenrang.