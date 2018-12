DEL: Spitzenreiter Mannheim feiert dritten Sieg in Serie

Köln (SID) - Tabellenführer Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen den ERC Ingolstadt setzte sich der siebenmalige Meister am 28. Spieltag souverän mit 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) durch und baute den Vorsprung an der Spitze auf den EHC Red Bull München zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Der Titelverteidiger spielt am Nachmittag bei den Augsburger Panthern.

Die Adler gehen im Viertelfinale mit 2:0 in Führung © SID

Die Iserlohn Roosters sicherten sich im Kellerduell bei den Grizzlys Wolfsburg den ersten Auswärtsdreier der Saison. Die Roosters hatten zuvor lediglich einen Sieg in der Fremde nach Verlängerung für sich verbuchen können. In Wolfsburg gewann Iserlohn dank Treffern von Jake Weidner, Marko Friedrich und Luigi Caporusso mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

In Mannheim war es für Ingolstadt bereits die siebte Niederlage in Folge. In einem intensiven Spiel nutzten die Gastgeber in der SAP Arena die Fehler der Gäste gnadenlos aus. Die Tore für die Adler schossen Luke Adam, Phil Hungerecker, Benjamin Smith, Chad Kolarik, Mark Katic, Markus Eisenschmid und Garret Festerling.