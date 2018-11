DEL: Spitzenreiter Mannheim siegt weiter

Köln (SID) - Spitzenreiter Adler Mannheim eilt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter von Sieg zu Sieg. Der siebenmalige Meister setzte sich mit 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 1:0) nach Verlängerung bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven durch und feierte den elften Erfolg in den vergangenen zwölf Spielen. Der Vorsprung vor Titelverteidiger Red Bull München wuchs vorerst auf zehn Punkte an.

Siegesserie der Adler Mannheim reißt nicht ab © SID

Die Grizzlys Wolfsburg, vor anderthalb Jahren noch Vizemeister, stürzen dagegen immer tiefer. Die 1:5 (1:4, 0:1, 0:0)-Pleite bei den Nürnberg Ice Tigers war die dritte Niederlage in Serie und die sechste in den letzten sieben Spielen für den Vorletzten.

Nach der Führung durch Brendan Mikkelson (12.) geriet Mannheim durch Treffer von Alexander Friesen (14.) und Chad Nehring (20.) mit 1:2 in Rückstand. Neu-Nationalspieler Phil Hungerecker glich aus (29.). Nach den Bremerhavener Toren von Carson McMillan (43.) und Mark Zengerle (49.) erzwang Matthias Plachta mit einem Doppelschlag (50. und 52.) die Verlängerung, die Andrew Desjardins beendete (63.).

In Nürnberg war das Spiel schon nach einem Drittel entschieden. Die Gastgeber führten nach Toren von Dane Fox (1.). Maximilian Kislinger (3.), William Acton (13.) und Chad Bassen (20.) mit 4:1. Chris Brown (25.) legte nach.