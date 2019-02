DEL: Spitzenreiter Mannheim und Meister München feiern Kantersiege

Ingolstadt (SID) - Tabellenführer Adler Mannheim und Meister Red Bull München zeigen sich vor den bald anstehenden Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter in Topform. Die Adler behaupteten am 46. Spieltag beim ERC Ingolstadt mit einen 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)-Sieg ihren Sieben-Punkte-Vorsprung auf Verfolger München. Der Titelverteidiger feierte beim 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)-Kantersieg gegen die Nürnberg Ice Tigers den zehnten Ligaerfolg in Serie.

Die Adler gehen im Viertelfinale mit 2:0 in Führung © SID

Für die Münchner war es zehn Tage nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Frölunda Indians (1:3) die erste Ligapartie. Hinter dem Spitzenduo zog die Düsseldorfer EG am rheinischen Rivalen Kölner Haie vorbei auf Rang drei. Die DEG erkämpfte nach einem schwachen Auftaktdrittel gegen die Fischtown Pinguins ein 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen, die Haie verloren bei den Straubing Tigers 4:7 (3:3, 1:2, 0:2).

Die Eisbären Berlin fuhren bei Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings einen wichtigen 5:3 (2:0, 1:2, 2:0)-Erfolg im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze ein, nachdem die Krefeld Pinguine den Abstand auf den Rekordmeister am Donnerstag mit einem Sieg gegen Grizzlys Wolfsburg auf zwei Punkte verkürzt hatten. Die Eisbären sind nun wieder mit fünf Zählern Vorsprung weiter auf dem zehnten und letzten Pre-Play-off-Platz. Die fünftplatzierten Augsburger Panther setzten sich gegen die Iserlohn Roosters nach Penaltyschießen mit 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) durch.

In Ingolstadt trafen sechs verschiedene Mannheimer zum vierten Sieg in Serie: Garrett Festerling (13.), Luke Adam (15.), Cody Lampl (29.), Sinan Akdag (30.), Joonas Lehtivuori (36.) und Tommi Huhtala (56.) erzielten die Treffer. Im bayerischen Derby sorgten Yannic Seidenberg (4.), Justin Shugg (18.), Derek Joslin (26.), Mads Christensen (31.), Michael Wolf (33./42.) und John Mitchell (53.) für den Sieg der Münchner.