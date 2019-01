DEL: Straubing legt im Duell um Play-off-Teilnahme vor

Straubing (SID) - Die Straubing Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Erfolg im Kampf um die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale gefeiert. Gegen den Konkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Tigers überraschend klar mit 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) durch. Zuvor hatte Bremerhaven vier Gastspiele in Folge in Straubing für sich entschieden.

Wichtiger Sieg für Straubing im Play-off-Rennen © SID

Straubing (67) hat auf dem achten Platz nur noch drei Punkte Rückstand auf die Pinguins (70), die derzeit noch auf dem sechsten Rang liegen, der das direkte Ticket für die Endrunde bedeutet.