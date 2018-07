DEL: Straubing verpflichtet Heard als 13. Neuzugang

Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Mitchell Heard von Charlotte Checkers aus der American Hockey League (AHL) verpflichtet. Der 26 Jahre alte Kanadier ist der 13. Neuzugang der Tigers. Seit 2016 spielte Heard in Charlotte, absolvierte aber in der vergangenen Saison lediglich vier Partien.

Straubing verpflichtete den Deutsch-Kanadier Madaisky © SID

"Mitchell Heard ist in einem guten Alter, unheimlich ehrgeizig und will sich in Europa beweisen. Dass er alle unsere Bedingungen ohne zu zögern akzeptiert hat, macht dies noch deutlicher. Mitchell Heard ist genau der Spielertyp, den wir aktuell gesucht haben", sagte der Sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham.