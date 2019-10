DEL: Tabellenführer München feiert 14. Saisonsieg - Verfolger gewinnen ebenfalls

Köln (SID) - Vizemeister Red Bull München zieht an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter einsam seine Kreise. Beim 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) bei den Eisbären Berlin kämpften sich die Münchener nach einem frühen Rückstand zurück ins Spiel und feierten dank eines starken zweiten Drittels bereits ihren 14. Saisonsieg im 15. Spiel.

Lösbare Aufgabe für Red Bull München © SID

Den zweiten Tabellenplatz festigten die Straubing Tigers, die München bislang als einziges Team besiegt hatten, dank eines eindrucksvollen 7:3 (3:0, 3:1, 1:2) gegen die Augsburger Panther. Der Rückstand auf die Spitze beträgt allerdings weiter zwölf Zähler. Die Düsseldorfer EG schlug die Iserlohn Roosters 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) und behauptete Rang drei im Fernduell mit Verfolger Adler Mannheim, der mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers die Oberhand behielt.

Die Grizzlys Wolfsburg gewannen derweil deutlich 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) beim Schlusslicht Schwenninger Wild Wings. Im zweiten Kellerduell des Spieltages setzte sich der ERC Ingolstadt bei den Krefeld Pinguinen knapp mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch.

Für München, das zum Start der Spielzeit eine Rekordserie von elf Siegen in Folge hingelegt hatte, verkürzte Trevor Parkes (19.) in Überzahl noch vor der ersten Drittelpause. Im zweiten Abschnitt drehte der dreimalige Meister auf und ging durch die Treffer von Mark Voakes (26.), Yasin Ehliz (35.) und Keith Aulie (36.) in Führung.

Zuvor hatten die Nationalspieler Marcel Noebels (8.) und Leonhard Pföderl (14.) für die Berliner getroffen. Den Anschluss für die Eisbären durch Mark Olver (52.) konterte Christopher Bourque (59.) kurz vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor.