DEL: Tabellenführer München siegt im Spitzenspiel gegen Straubing

Köln (SID) - Red Bull München hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch einen Sieg im Spitzenspiel ausgebaut. Der Spitzenreiter bezwang am 22. Spieltag seinen ärgsten Verfolger und Lokalrivalen Straubing Tigers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) und zeigte eine gute Reaktion auf seine dritte Saisonniederlage beim ERC Ingolstadt fünf Tage zuvor. Mit 57 Punkten beträgt der Vorsprung auf die zweitplatzierten Tigers bereits 13 Zähler.

Haben Tabellenführung ausgebaut: Red Bull München © SID

Die Kölner Haie entschieden indes auch das zweite Derby gegen die Düsseldorfer EG in dieser Saison für sich. Die Haie gewannen beim Erzrivalen mit 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) und schlossen durch den dritten Sieg in Folge in der Tabelle zur siebtplatzierten DEG auf (beide 34 Punkte). Die finanziell schwer angeschlagenen Krefeld Pinguine verloren gegen die Eisbären Berlin 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) und rutschten auf den vorletzten Platz ab, die Hauptstädter kletterten unterdessen auf Rang vier.

Die Iserlohn Roosters beendeten durch das 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ihre Pleitenserie von vier Spielen. Ingolstadt hatte beim 6:3 (4:0, 2:0, 0:3) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings keine Probleme. Die Nürnberg Ice Tigers bezwangen die Augsburger Panther 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen, rutschten aber hinter Berlin auf Platz fünf.