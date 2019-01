DEL: Ullmann verlängert in Augsburg

Augsburg (SID) - Routinier Christoph Ullmann wird auch in der kommenden Spielzeit für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem Eis stehen. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr und nimmt damit seine 19. DEL-Saison in Angriff.

Christoph Ullmann verlängert um ein Jahr in Augsburg © SID

"Deutsche Spieler vom Format eines Christoph Ullmann sind schwer zu bekommen und noch schwerer zu halten. Seine Fähigkeiten auf dem Eis und sein Charakter in der Kabine machen ihn unheimlich wertvoll für die Mannschaft", sagte Trainer Mike Stewart.