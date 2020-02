DEL: Verteidiger Braun fehlt Berlin wochenlang

Köln (SID) - Der frühere Nationalspieler Constantin Braun steht den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voraussichtlich bis zum Ende der Hautrunde nicht mehr zur Verfügung. Der Verteidiger hat sich am Sonntag im Spiel gegen den ERC Ingolstadt (6:2) eine Innenbandteilruptur im Knie zugezogen. Das gab der Klub am Dienstagabend bekannt.

Constantin Braun fehlt den Eisbären für unbestimmte Zeit © SID

Braun fällt bis zu sechs Wochen aus. Die Hauptrunde endet am 8. März, die Vor-Play-offs beginnen am 11. März, das Viertelfinale am 17. März.