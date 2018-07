DEL: Verteidiger Wurm bleibt in Wolfsburg

Wolfsburg (SID) - Armin Wurm hat seinen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig bis 2022 verlängert. Der Verteidiger geht damit in der kommenden Saison bereits in seine zehnte Spielzeit für die Niedersachsen. Der 29-Jährige lief insgesamt 484-mal für seinen Verein auf und peilt sein 500er-Jubiläum an. Wurm wurde mit den Grizzlys dreimal Vizemeister.

Armin Wurm (r.) verlängert bei den Grizzlys Wolfsburg © SID

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Armin langfristig an unseren Klub binden konnten. Armin ist mittlerweile ein sehr wichtiger Pfeiler in unserer Abwehr", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Die kommende DEL-Saison beginnt am 14. September.