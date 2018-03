DEL-Viertelfinale: Ingolstadt meldet sich zurück

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt hat sich im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Der Meister von 2014 gewann das dritte Duell mit den Adlern Mannheim 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:2. Spiel vier wird am Dienstag (19.30 Uhr) in Mannheim ausgetragen.

Trainer Doug Shedden meldet sich mit Ingolstadt zurück © SID

Die Partie stand zwei Drittel lang im Zeichen der starken Nationaltorhüter Timo Pielmeier und Dennis Endras. Tim Stapleton überwand Endras zur Ingolstädter Führung (14.). Andrew Desjardins ließ auf der Gegenseite nach einem klugen Querpass von Daniel Sparre Pielmeier keine Chance (23.).

Dem 2:1 der Gastgeber durch Ville Koistinen (47.) ließ Marcel Goc den erneuten Ausgleich folgen (50.). Auch Thomas Greilingers Treffer 66 Sekunden später reichte nicht zum Sieg, weil Sparre das 3:3 erzielte (53.). Für die Entscheidung sorgte Michael Collins (73.), nachdem der Ingolstädter Brett Olson nach einem Kopfstoß eine Matchstrafe erhalten hatte (68.).