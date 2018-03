DEL-Viertelfinale: Zweiter Auswärtssieg der Haie

Nürnberg (SID) - Die Kölner Haie haben in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Das Team um Kapitän Christian Ehrhoff setzte sich im dritten Viertelfinale bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch und gingen in der Best-of-seven-Serie 2:1 in Führung. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) könnte der achtmalige Meister vor eigenem Publikum auf 3:1 erhöhen.

Halbfinale in Reichweite: Haie gewinnen im Viertelfinale © SID

Schon nach 22 Sekunden erzielte Philippe Dupuis für die Gastgeber das Führungstor. Blair Jones glich für Köln aus (19.). Auch auf das 2:1 von Steven Reinprecht (26.) fanden die Haie durch Sebastian Uvira (29.) eine passende Antwort. Den dritten Auswärtssieg im dritten Spiel der Serie sicherten Jones (45.) und Philip Gogulla (60.).