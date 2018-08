DEL: Wolfsburg holt Goalie Jaillet

Wolfsburg (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Torhüter Tanner Jaillet geholt. Der 24-Jährige kommt aus der US-College-Liga NCAA und soll als Ersatz für den verletzten Felix Brückmann dienen. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erhält Jaillet die Möglichkeit, sich während der Vorbereitung für einen fortlaufenden Vertrag zu empfehlen.

Torhüter Tanner Jaillet kommt zu den Grizzlys Wolfsburg © SID

Jaillet wurde zweimal in Folge als Torhüter des Jahres in der NCAA ausgezeichnet. In der Saison 2016/17 gewann der 1,80 Meter große Goalie mit der Universität Denver den Meistertitel, ein Jahr später wurde er zum MVP des Turniers gewählt.