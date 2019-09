DEL: Wolfsburg siegt in Nürnberg

Köln (SID) - Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Pat Cortina setzte sich im Auftaktspiel des 3. Spieltags bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) durch und kletterten mit sechs Punkten zunächst auf Platz drei - Nürnberg ist mit drei Zählern Neunter.

Anthony Rech (21.) brachte die Gäste vor 3161 Zuschauern in der Arena Nürnberg im Powerplay in Führung. Nur 91 Sekunden später glich Eugen Alanow (23.) für die Franken aus. Grizzlys-Urgestein Brent Aubin (40./50.), der in seiner siebten Spielzeit für die Niedersachsen ist, und Gerrit Fauser (54.) entschieden die Partie. Daniel Fischbuch (49.) hatte zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen.