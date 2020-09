DEL: Zatkoff löst Vertrag in Straubing auf

Straubing (SID) - Torwart Jeff Zatkoff (33) hat seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig aufgelöst. Wie die Niederbayern am Dienstag mitteilten, will sich der US-Amerikaner in der NHL "auf organisatorischer Ebene" beruflich neu orientieren. In der nordamerikanischen Profiliga gewann Zatkoff 2016 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup.