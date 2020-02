DEL zieht Mannheimer Larkin für neun Spiele aus dem Verkehr

Köln (SID) - Thomas Larkin von Meister Adler Mannheim ist von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen eines "Übergriffes gegen Offizielle" für neun Spiele gesperrt worden. Zudem muss der italienische Nationalspieler eine Geldstrafe zahlen. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Damit steht Larkin den Adlern bis zum Ende der Hauptrunde nicht mehr zur Verfügung.

Neun Spiele gesperrt: Thomas Larkin (l.) © SID

Larkin hatte den Puck am Sonntag im Spiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven aus Ärger über eine Abseitsentscheidung nach Abpfiff weggeschossen und Schiedsrichter Marian Rohatsch (Lindau) im Gesicht getroffen. Rohatsch wurde bei der Aktion in der 40. Minute so schwer verletzt, dass er die Partie nicht mehr weiterleiten konnte.

"Die Adler Mannheim und Thomas Larkin selbst bedauern den Vorfall und wünschen Marian Rohatsch schnelle und gute Genesung", heißt es in einer Mitteilung der Adler. Die DEL gab zudem an, dass sich Larkin entschuldigt und sich dies mildernd auf das Strafmaß ausgewirkt habe.

2017 war Larkin bereits länger in der Champions Hockey League (CHL) aus dem Verkehr gezogen worden. Damals erlitt der kanadische Stürmer Daniel Paille vom schwedischen Klub Brynäs IF nach einem üblen Foul des Mannheimer Verteidigers eine so schwere Kopfverletzung, dass er seine Karriere 2018 beenden musste. Larkin wurde für vier Partien gesperrt.

Die Iserlohn Roosters müssen unterdessen drei Spiele auf Chris Rumble verzichten. Die DEL sperrte den Verteidiger wegen eines "Checks von hinten" an Jack Skille von den Nürnberg Ice Tigers.