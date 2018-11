DESG-Athleten fiebern Freiluft-Weltcup in Japan entgegen

Tomakomai (SID) - Aus der Halle an die frische Luft: Die deutschen Eisschnellläufer fiebern vor dem zweiten Saisonweltcup dem seltenen Wettkampf unter freiem Himmel entgegen. Eine Woche nach dem insgesamt gelungenen Saisonstart in Obihiro/Japan kämpfen Nico Ihle, Patrick Beckert und Co. ab Freitag auf der Freiluftbahn in Tomakomai erneut um Top-Platzierungen.

Ihle und Co. kämpfen in Tomakomai um Top-Platzierungen © SID

"Ich bin in Chemnitz auf der Freiluftbahn groß geworden und habe schon alles an Wetterbedingungen erlebt", sagte Sprinter Ihle, der am vergangenen Wochenende als Fünfter über 500 m einen guten Auftakt erwischt hatte.

Bei den bevorstehenden Rennen erwarten ihn nun gänzlich andere Voraussetzungen. "Die Bahn hier in Tomakomai hat sehr sauberes Eis und das Wetter spielt auch mit. Man kann direkt Sauerstoff einatmen und keine trockene Hallenluft. Zudem hat man mit äußeren Einflüssen zu kämpfen, die manch einer nicht kennt. Wie zum Beispiel den Gegenwind, der dich aus dem Gleichgewicht bringen kann", sagte Ihle.

Langstreckler Beckert setzt sich nach Platz vier im ersten 5000-m-Rennen nicht unter Druck. "Freiluftbahnen sind immer eigen, da die Wetterbedingungen eine große Rolle spielen. Da kann auch mal das ganze Feld durchgemischt werden. Deswegen braucht man sich hier keine Platzierung oder Zeiten vorzunehmen", sagte der Erfurter. Es gelte, "einfach zu laufen. Dann wird man sehen, für was es reicht."

Auch die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein blickt mit Vorfreude auf den Weltcup. "Eisschnelllauf ist wieder Wintersport", schrieb sie bei Facebook angesichts der äußeren Umstände.