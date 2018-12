DESG-Eisschnelllauftrainer Coopmans wird niederländischer Nationalcoach

Utrecht (SID) - Der niederländische Eissportverband KNSB hat Jan Coopmans als neuen Nationaltrainer für die Mannschaftsdisziplinen Teamverfolgung, Massenstart und Teamsprint verpflichtet. Der 61-Jährige, der zuletzt bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) als Bundestrainer Technik tätig und für die Trainerausbildung zuständig war, wird ab 1. Januar 2019 die Verantwortung übernehmen.

Jan Coopmans übernimmt ab dem 1. Januar 2019 © SID

Coopmans wird Nachfolger von Geert Kuiper, der sein Amt nach den Winterspielen von Pyeongchang 2018 abgab, um Trainer in Kanada zu werden. "Ich gehe zurück in die Heimat. In meiner neuen Position kann ich alles loswerden, was ich in mir habe. Ich bin stolz auf die Herausforderung", sagte Coopmans dem SID.

Coopmans begann seine Trainerkarriere in Deutschland 1992 als Klubtrainer in Grefrath. 1998 wurde er Landestrainer von Nordrhein-Westfalen. Von 2001 bis 2007 war er Junioren-Bundestrainer, von 2007 bis 2010 Assistent des damaligen Herren-Bundestrainers Bart Schouten. Besonders die Nachwuchsausbildung lag ihm am Herzen. "Es tut etwas weh, etwas zurücklassen zu müssen. In ihrer jetzigen Situation muss die DESG sich besonders um den Nachwuchs kümmern", sagte Coopmans.

"Mit Jan Coopmans holen wir einen Nationaltrainer, der Fachwissen mit der Kunst verbindet, Menschen miteinander zu verbinden. Wir vertrauen Jan, dass er mit frischem Blick die Teams zusammenschweißt, die in den kommenden Jahren erfolgreich sein sollen", sagte KNSB-Sportdirektor Remy de Wit.