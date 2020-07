DESG trennt sich von Bundestrainer Bouwman - Große präsentiert neuen Sponsor

Berlin (SID) - Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und Bundestrainer Erik Bouwman gehen getrennte Wege. Matthias Große, Lebensgefährte der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein und kommissarischer Präsident des Verbandes, verkündete am Donnerstag in Berlin das Ende der Zusammenarbeit mit dem Niederländer zum 31. Juli. Auch einen neuen Hauptsponsor präsentierte Große.

DESG sucht neuen Bundestrainer © SID

"Er ist nicht der Richtige", sagte Große zur wenig überraschenden Trennung von Bouwman. Bis zur "Klärung des Sachverhalts der Neubesetzung" übernimmt der langjährige Teamleiter Helge Jasch die sportliche Koordinierung. Eine Aussprache mit Bouwman gab es laut Große nicht.

Das Pechstein-Lager und Bouwman hatten sich in der Vergangenheit eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Der für den Langstreckenbereich zuständige Bouwman hatte Pechstein vor der Saison 2019/20 mitgeteilt, dass er "keinen Bock" darauf habe, dass sie zu seiner Trainingsgruppe gehöre. Es entbrannte ein heftiger Disput, Pechstein forderte eine Entschuldigung und trainierte in der Folge mit der polnischen Mannschaft.

Nach einem vermeintlichen Burgfrieden entbrannte der Streit im Februar erneut, als Bouwman Pechstein heftig attackierte ("boshaft", "peinlich", "populistisch"). Auch Große wurde nicht verschont. Dass dieser eine ernsthafte Option auf das Amt des DESG-Präsidenten sei, "ist der größte Witz, den ich je im Spitzensport erlebt habe", hatte Bouwman gesagt. Große forderte Konsequenzen - und sorgte für diese in seiner neuen Funktion nun selbst.

Große will sich bei den Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung am 19. September im Amt bestätigen lassen. Ein zentraler Punkt seiner Agenda ist die Akquise neuer Sponsoren für den finanziell angeschlagenen Verband. Am Donnerstag verkündete Große die Partnerschaft mit dem Wohnwirtschafts-Unternehmen B&O-Gruppe. Die Langfristigkeit des Engagements ist jedoch an Großes Wahl im September gekoppelt.

Bau-Unternehmer Große bezeichnete die in Bad Aibling ansässige B&O-Gruppe als "sehr, sehr starken Partner". Es sei ein großer Tag für die DESG, der Sponsor werde den Verband finanziell über Jahre sichern: "Die DESG wird bis Olympia 2022 keine finanzielle Probleme mehr haben. Das ist die Grundvoraussetzung, damit der Verband in ruhige Fahrwasser gerät", sagte Große, der versicherte, dass die DESG schuldenfrei sei.