DFB: 2. Frauen-Bundesliga in der kommenden Saison zweigleisig

Köln (SID) - Die 2. Frauen-Bundesliga wird in der Saison 2020/21 in zwei Staffeln ausgetragen. Im Rahmen eine schriftlichen Umlaufverfahrens hat der Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine entsprechende Änderung bestätigt, teilte der Verband am Freitag mit. Diese Entscheidung war bereits Ende Mai beim Abbruch der zweiten Liga empfohlen worden.

Die Nord-Staffel besteht demnach aus zehn Mannschaften, im Süden gehen neun Teams an den Start. Die jeweiligen Zweitliga-Meister steigen in die Frauen-Bundesliga auf, im Norden gibt es drei direkte Absteiger, in der Süd-Liga nur zwei. Die darauffolgende Saison 2021/22 "soll dann wieder eingleisig ausgetragen werden", heißt es in der DFB-Mitteilung.