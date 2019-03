DFB-Ausbootung: Hummels hegt keinen Groll

München (SID) - Bayern Münchens Mats Hummels (30) hegt wegen seiner Ausbootung aus der Nationalmannschaft keinen Groll gegen Bundestrainer Joachim Löw. "Alles in Ordnung. Er hat seine Entscheidung getroffen, es gibt da kein böses Blut", sagte der Innenverteidiger nach Achtelfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League.

Hummels (r.) zeigt sich versöhnlich © SID

Von nun an habe für ihn nur noch der deutsche Fußball-Rekordmeister Bedeutung, ergänzte Hummels nach dem bitteren 1:3 (1:1) gegen den FC Liverpool. "Ich blende diese Dinge aus", sagte er auch mit Blick auf seine "gefühlt erste Länderspielpause in meinem Leben", die ihm in der kommende Woche bevorsteht.

Gänzlich abgeschlossen hat der Weltmeister von 2014 mit dem Kapitel Nationalmannschaft offenbar aber noch nicht. "Mal schauen, ob da das letzte Wort schon gesprochen ist in der Geschichte", sagte Hummels bei Sky und fügte hinzu: "Ich weiß, dass ich noch ein paar gute Jahre drin habe."