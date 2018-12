DFB-Auswahl zum Auftakt 2019 gegen Serbien

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im ersten Länderspiel nach dem enttäuschenden WM-Jahr 2018 am 20. März (20.45 Uhr/RTL) auf Serbien. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Der Spielort Wolfsburg stand bereits länger fest. Gegen die Serben hat eine Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bislang zweimal gespielt (ein Sieg 2008, eine Niederlage WM 2010).

Mit einer Quote von 1,44 ist das DFB-Team Favourit © SID

Vier Tage nach dem Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw zum Start in die EM-Qualifikation am 24. März in Amsterdam auf die Niederlande. Die Spielorte für die weiteren Heimländerspiele der Mannschaft sollen durch das DFB-Präsidium bis Ende Januar 2019 festgelegt werden.

Die Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Übersicht:

20. März 2019: Freundschaftsspiel in Wolfsburg gegen Serbien

24. März 2019: Niederlande (A)

8. Juni 2019: Weißrussland (A)

11. Juni 2019: Estland (H)

6. September 2019: Niederlande (H)

9. September 2019: Nordirland (A)

9./10. Oktober 2019: Freundschaftsspiel möglich

13. Oktober 2019: Estland (A)

16. November 2019: Weißrussland (H)

19. November 2019: Nordirland (H)