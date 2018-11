DFB-Bilanz 2018: Nur vier Siege und 14 Tore

Gelsenkirchen (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals seit 33 Jahren ein Länderspiel-Jahr mit einer negativen Bilanz abgeschlossen. Von 13 Spielen gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw lediglich vier. Mit sechs Niederlagen gab es so viele wie noch nie in einem Jahr in der deutschen Länderspiel-Geschichte. Unter Teamchef Franz Beckenbauer lautete die Bilanz 1985: Vier Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen.

Löws Elf beendete das Jahr mit einer negativen Bilanz © SID

Löw setzte insgesamt 33 Spieler ein und verhalf fünf Neulingen zum Debüt im DFB-Trikot. In den 13 Spielen erzielte das deutsche Team lediglich 14 Tore (2017: 43 in 15 Spielen). Einzig Toni Kroos, Timo Werner und Leroy Sane trafen doppelt. - Die Länderspiel-Statistik 2018 im Überblick:

Eingesetzte Spieler (33): Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector, Matthias Ginter, Marvin Plattenhardt, Thilo Kehrer, Nico Schulz, Sami Khedira, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Sebastian Rudy, Thomas Müller, Leon Goretzka, Mesut Özil, Julian Brandt, Emre Can, Kai Havertz, Lars Stindl, Julian Draxler, Leroy Sane, Marco Reus, Timo Werner, Mario Gomez, Sandro Wagner, Serge Gnabry, Nils Petersen, Mark Uth

Tore (14): Kroos (2), Werner (2), Sane (2), Müller, Reus, Özil, Brandt, Schulz, Gnabry, Süle, Othman (Saudi-Arabien/Eigentor)

Elfmeter (1): Kroos

Gelbe Karten (7): Hummels (2), Müller, Rüdiger, Ginter, Kimmich, Kroos

Gelb-Rote-Karten (1): Boateng

Neulinge (5): Petersen, Kehrer, Schulz, Havertz, Uth

Die 13 Spiele (vier Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen):

23. März 2018: Deutschland - Spanien 1:1 (1:1)

27. März 2018 Deutschland - Brasilien 0:1 (0:1)

02. Juni 2018: Österreich - Deutschland 2:1 (0:1)

08. Juni 2018: Deutschland - Saudi-Arabien 2:1 (2:0)

16. Juni 2018: Deutschland - Mexiko 0:1 (0:1)

23. Juni 2018: Deutschland - Schweden 2:1 (0:1)

27. Juni 2018: Südkorea - Deutschland 2:0 (0:0)

06. September 2018: Deutschland - Frankreich 0:0

09. September 2018: Deutschland - Peru 2:1 (1:1)

13. Oktober 2018: Niederlande - Deutschland 3:0 (1:0)

16. Oktober 2018: Frankreich - Deutschland 2:1 (0:1)

15. November 2018: Deutschland - Russland 3:0 (3:0)

19. November 2018: Deutschland - Niederlande 2:2 (2:0)