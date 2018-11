DFB: Deutsch-russischer Fandialog in Leipzig fortgesetzt

Leipzig (SID) - Am Tag des Länderspiels der Nationalmannschaft gegen Russland hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Fandialog beider Länder fortgesetzt. DFB-Präsident Reinhard Grindel schrieb nach einem Treffen in Leipzig von einem "offenen Austausch mit den deutschen und russischen Fan-Experten und Expertinnen". Dieser "hätte ohne eine WM in Russland nicht stattgefunden. Auch das ist Nachhaltigkeit".

Grindel berichtet von einem positivem Gespräch © SID

Vorausgegangen war dem Treffen die "Deutsch-Russischen Fußballwoche" im Mai vor der WM, als es in Russland zu mehreren Treffen und Aktionen gekommen war.