DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun trauert um Ehefrau

Hennef (SID) - DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun trauert um seine Ehefrau Marianne. Die Gattin des langjährigen DFB-Chefs verstarb bereits am 20. Mai im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Aachen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Das Paar war sieben Jahrzehnte verheiratet und hat zwei Söhne.

Marianne Braun verstarb am 20. Mai © SID

"Marianne Braun hat zeitlebens nach Kräften das vielfältige Engagement von Egidius Braun für den Fußballsport unterstützt", sagte DFB-Präsident Fritz Keller: "Beginnend mit der Errichtung der DFB-Stiftung Egidius Braun im Juli 2001 setzte sie sich intensiv für das Wirken der Egidius Braun gewidmeten DFB-Stiftung ein und prägte mit ihrer Weitsicht, ihren Werten und ihrem großen Herzen gerade die Anfangsjahre der Stiftung maßgeblich."