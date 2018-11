DFB-Elf verspielt Führung gegen die Niederlande

Gelsenkirchen (SID) - Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht nach einem total verkorksten Jahr möglicherweise auch noch eine schwere EM-Qualifikation bevor. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw musste sich trotz einer über weite Strecken hervorragenden Leistung zum Jahresabschluss mit einem 2:2 (2:0) gegen den Erzrivalen Niederlande begnügen, der sich mit einem starken Schlussspurt noch das letzte Halbfinal-Ticket für das Finale Four der Nations League im kommenden Juni in Portugal sicherte.

Verteidiger Virgil van Dijk trifft zum 2:2 Endstand © SID

Timo Werner (9.) und Leroy Sane (19.) erzielten in Gelsenkirchen die Treffer für die DFB-Auswahl, die in dem neuen UEFA-Wettbewerb bereits zuvor als Absteiger in die B-Klasse festgestanden hatte. Thomas Müller wurde in der 67. Minute eingewechselt und kam zu seinem 100. Länderspiel-Einsatz. Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.+1) trafen für die Niederlande.

Die DFB-Auswahl muss nun auf dem Weg zur EURO 2020 ganz dicke Brocken fürchten. Die Auslosung der Qualifikations-Gruppen findet am 2. Dezember in Dublin statt. Sollte Polen aber am Dienstag in Portugal verlieren, würde die DFB-Auswahl doch noch in Topf eins rutschen und den Top-Teams aus dem Weg gehen.