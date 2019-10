DFB: Erst 41.000 Tickets gegen Argentinien verkauft

Dortmund (SID) - Der Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und Argentinien ist kein Kassenschlager. Für das Spiel der ehemaligen Fußball-Weltmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund waren am Dienstagmittag erst 41.000 Karten verkauft worden. Der Signal Iduna Park bietet bei internationalen Begegnungen 66.099 Zuschauern Platz.