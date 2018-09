DFB-Fahrplan: Neustart gegen Weltmeister Frankreich

München (SID) - Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland geht es für die deutsche Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich um Wiedergutmachung. Das Duell in der Münchner Allianz Arena am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) ist das erste in der neugeschaffenen Nations League, drei Tage später testet Bundestrainer Joachim Löw in Sinsheim gegen Peru. - Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

Die DFB-Elf spielt gegen Weltmeister Frankreich © SID

Nations League

06. September: Deutschland - Frankreich in München (20.45 Uhr/ZDF)

13. Oktober: Niederlande - Deutschland in Amsterdam (20.45 Uhr/ZDF)

16. Oktober: Frankreich - Deutschland in Saint-Denis (20.45 Uhr/ARD)

19. November: Deutschland - Niederlande in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/ARD)

Länderspiele

09. September: Deutschland - Peru in Sinsheim (20.45 Uhr/RTL)

15. November: Deutschland - Russland in Leipzig (20.45 Uhr/RTL)