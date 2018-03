DFB-Fahrplan: Nominierung am 15. Mai

Berlin (SID) - Das Länderspiel gegen den Rekordweltmeister Brasilien in Berlin (0:1) war für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der letzte Prüfstein vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders am 15. Mai. Bis zur Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gibt es noch Länderspiele in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und in Leverkusen gegen den WM-Teilnehmer Saudi-Arabien (8. Juni). - Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

Joachim Löw nominiert am 15.5. den vorläufigen WM-Kader © SID

15. Mai: Nominierung des vorläufigen WM-Kaders in Dortmund

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt (18.00/ZDF)

04. Juni: Ende der Meldefrist für den endgültigen WM-Kader (23 Spieler)

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen (19.30/ARD)

WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)

Nations League

06. September: Deutschland - Frankreich in München

13. Oktober: Niederlande - Deutschland

16. Oktober: Frankreich - Deutschland

19. November: Deutschland - Niederlande in Gelsenkirchen

Länderspiel

15. November: Deutschland - Russland in Leipzig