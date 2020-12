DFB-Fahrplan: Start ins EM-Jahr mit Duisburg-Doppelpack

München (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Doppelpack in Duisburg ins EM-Jahr. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar am 25. März gegen Island in der Schauinsland-Reisen-Arena des Drittligisten MSV Duisburg bestreiten. Nach der Begegnung drei Tage darauf in Rumänien geht es am 31. März erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien.

Ende März treffen Löw und das DFB-Team auf Island © SID

Mit der Doppel-Vergabe an ein und denselben Ort habe man im vergangenen 2020 in Köln und Leipzig "gute Erfahrungen gemacht", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Duisburg habe sich im Sommer im Rahmen des Finalturniers der Europa League "als Spielort im Sonderspielbetrieb bewährt". Außerdem gelte es mit Blick auf die Pandemie, "die Kontakte der Mannschaft zu minimieren und unnötige Reisen zu vermeiden". Über eine mögliche Zulassung von Zuschauern werde mit den zuständigen Behörden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Ende Mai, Anfang Juni ist das Trainingslager in Seefeld/Österreich geplant. In dessen Rahmen sollen zwei weitere Länderspiele absolviert werden. EM-Auftakt ist für die Auswahl um Kapitän Manuel Neuer am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021:

25. März 2021 in Duisburg: Deutschland - Island (WM-Quali, 20.45 Uhr)

28. März 2021: Rumänien - Deutschland (WM-Quali, 20.45 Uhr)

31. März 2021 in Duisburg: Deutschland - Nordmazedonien (WM-Quali, 20.45 Uhr)

15. Juni 2021 in München: Frankreich - Deutschland (EM-Vorrunde, 21.00 Uhr)

19. Juni 2021 in München: Portugal - Deutschland (EM-Vorrunde, 18.00 Uhr)

23. Juni 2021 in München: Deutschland - Ungarn (EM-Vorrunde, 21.00 Uhr)

2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland (WM-Quali, 20.45 Uhr)

5. September 2021: Deutschland - Armenien (WM-Quali, 20.45 Uhr)

8. September 2021: Island - Deutschland (WM-Quali, 20.45 Uhr)

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien (WM-Quali, 20.45 Uhr)

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland (WM-Quali, 20.45 Uhr)

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein (WM-Quali, 20.45 Uhr)

14. November 2021: Armenien - Deutschland (WM-Quali, 18.00 Uhr)