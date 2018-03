DFB-Fahrplan: Zwei Kracher zum Jahresauftakt

Köln (SID) - Zu Beginn des WM-Jahres warten zwei Kracher auf die Fußball-Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw. Am 23. März geht es in Düsseldorf gegen Spanien, vier Tage später trifft die DFB-Auswahl in Berlin auf Rekord-Weltmeister Brasilien. - Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

Löw und das DFB-Team treffen auf Brasilien und Spanien © SID

23. März: Deutschland - Spanien in Düsseldorf (20.45 Uhr/ARD)

27. März: Deutschland - Brasilien in Berlin (20.45/ZDF)

15. Mai: Nominierung des vorläufigen WM-Kaders in Dortmund

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt (18.00/ZDF)

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen (19.30/ARD)

WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)

Nations League

06. September: Deutschland - Frankreich in München

13. Oktober: Niederlande - Deutschland

16. Oktober: Frankreich - Deutschland

19. November: Deutschland - Niederlande in Gelsenkirchen

Länderspiel

15. November: Deutschland - Russland in Leipzig