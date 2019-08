DFB-Frauen: Auch Leupolz muss passen

Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft auch auf Melanie Leupolz verzichten. Die Mittelfeldspielerin von Bayern München erlitt am Freitag im Punktspiel gegen den 1. FFC Frankfurt eine Knieblessur, für die Partien gegen Montenegro am 31. August (12.30 Uhr/ARD) und in der Ukraine am 3. September (16.00 Uhr MESZ/ZDF) wurde Sandra Starke vom SC Freiburg nachnominiert.

Nationalspielerin Leupolz erlitt eine Knieblessur © SID

Zuvor hatte bereits Lena Lattwein wegen einer Verletzung im Sprunggelenk abgesagt.