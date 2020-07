DFB: Frauen-Bundesliga startet am 4. September

Frankfurt/Main (SID) - Die Frauen-Bundesliga startet am 4. September in die neue Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer außerordentlichen Sitzung des Präsidiums am Montag bekannt. Die erste Pokalrunde soll am 26./27. September ausgetragen werden. "Alle Überlegungen zum Start der Saison 2020/2021 stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen", hieß es in der DFB-Mitteilung.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet am 20. Dezember statt, im neuen Jahr geht es am 14. Februar weiter. Das Saisonfinale steigt am 13. Juni. Das Pokalendspiel findet am 29. Mai wie gewohnt in Köln statt.