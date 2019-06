DFB-Frauen beziehen erstes WM-Quartier nahe Rennes

Rennes (SID) - Etwas später als geplant haben die deutschen Fußballerinnen ihr erstes WM-Quartier in Frankreich bezogen. Wegen eines Gewitters war der Charterflieger in Frankfurt/Main mit einstündiger Verspätung gestartet, um 19.20 Uhr kam der zweimalige Weltmeister am Teamhotel "Domaine de Cice-Blossac" im Südwesten von Rennes an.

Beziehen ihr Quartier in Rennes: DFB-Frauen © SID

In der Hauptstadt der Bretagne bestreitet die DFB-Auswahl am Samstag (15.00 Uhr/ARD) ihr Auftaktspiel gegen China. Die weiteren Gegner des Olympiasiegers in der Gruppe B sind Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier).