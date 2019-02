DFB-Frauen in Frankreich live auf Eurosport

Frankfurt/Main (SID) - Eurosport überträgt am kommenden Donnerstag das Länderspiel der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft in Laval gegen Frankreich. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr. Es ist das erste Länderspiel unter der Führung der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Die DFB-Frauen testen im Oktober gegen Österreich © SID

Die nächste Partie der DFB-Auswahl um die neue Kapitänin Alexandra Popp findet am 6. April (13.45 Uhr/ARD) in Schweden statt, ehe Voss-Tecklenburgs Heimpremiere am 9. April (16.00/ZDF) in Paderborn gegen Japan steigt.